Apple n'aurait plus de nouveaux Macs à présenter avant 2023

Apple n'aurait plus de nouveaux Macs à présenter avant l'année prochaine, selon les sources de Mark Gurman. Il subsistait encore un peu de suspense du côté des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max, mais le journaliste de Bloomberg affirme que le lancement aurait finalement été repoussé au premier trimestre de 2023. Même chose du côté du Mac mini avec puce M2 et du tout premier Mac Pro équipé d'une puce Apple Silicon.Apple avait donné un petit indice allant dans ce sens lors de la récente présentation de ses résultats financiers : Luca Maestri avait prévenu que les ventes de Macs seraient décevantes le trimestre prochain car elles seraient comparées à la période de lancement des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1 Pro et M1 Max, qui avaient été commercialisés en octobre 2021 et qui avaient boosté les ventes du trimestre de Noël. Il faudra donc attendre le trimestre suivant.Les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient se contenter d'évolutions très mineures autour de l'intégration des puces M2 Pro et M2 Max. Le Mac mini devrait adopter la puce M2, et un nouveau modèle plus musclé avec la puce M2 Pro devrait faire son apparition pour mettre le dernier modèle Intel à la retraite. Du côté du Mac Pro, c'est une refonte complète qui est attendue avec un nouveau design et l'intégration de la puce M2 Ultra ainsi que d'une nouvelle puce doublant encore le nombre de coeurs pour grimper à 48 coeurs de CPU et 152 coeurs de GPU.