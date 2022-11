MacBook : un brevet envisage le retour du logo lumineux

Apple envisage-t-elle sérieusement de faire revenir le logo lumineux à l'arrière de l'écran de ses ordinateurs portables ? Un récent brevet déniché par PatentlyApple nous montre que les ingénieurs de Cupertino ont réfléchi à une nouvelle technique pour récupérer la lumière émise par le rétro-éclairage de l'écran et illuminer le logo qui serait un miroir, de couleur neutre ou teinté pour mieux correspondre au coloris du châssis.Nos confrères remarquent que trois des ingénieurs impliqués dans la rédaction de ce brevet ont rejoint Apple en 2018, trois ans après l'abandon du logo lumineux sur le MacBook 12 pouces qui avait été le premier à basculer sur un logo en métal. Ce brevet est donc le fruit d'une réflexion nouvelle. Bien sûr, les ingénieurs d'Apple travaillent sur toutes sortes de projets qui ne voient finalement jamais le jour et on ne sait pas si cette piste à été retenue.La pomme lumineuse des anciens MacBook, utilisée de 1999 à 2015, a marqué son époque mais n'était pas sans inconvénients : elle pouvait laisser passer la lumière à travers l'écran lorsque l'environnement extérieur était extrêmement lumineux, et elle pouvait être gênante dans certaines situations, par exemple dans l'évènementiel, forçant les utilisateurs à la recouvrir d'auto-collants.