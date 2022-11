iPhone SE 4 : le choix de l'écran toujours incertain

Apple n'aurait pas encore finalisé le choix de l'écran qu'embarquera son futur iPhone SE de quatrième génération, selon les sources de Ross Young . L'analyste, spécialiste des écrans, affirme qu'Apple testerait plusieurs options : un écran OLED de 6,1", et des écrans LCD allant de 5,7" à 6,1". Le mois dernier, le même Ross Young clamait qu'Apple avait choisi un écran de 6,1" , sans en préciser la technologie. L'information était vraisemblablement erronée. Pour la date de sortie, c'est aussi lointain que flou : il est possible qu'il faille patienter jusqu'à 2024.

L'iPhone XR (6,1")

Le principe de l'iPhone SE a toujours été de reprendre un vieux châssis et d'y inclure des composants plus récents. Si Apple maintient cette ligne, alors l'iPhone SE 4 devrait reprendre le design de l'iPhone XR ou de l'iPhone 11 et donc intégrer une dalle LCD de 6,1". Apple pourrait cependant envisager d'abandonner la technologie LCD sur sa gamme d'iPhone, et donc bousculer un peu ses habitudes : les dalles OLED ont des marges moins importantes autour de l'écran et cela nécessite donc de modifier la taille du châssis.