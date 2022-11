Les iMac de 2013 et 2014 vont devenir obsolètes

C'est bientôt la fin pour la prise en charge par le SAV d'Apple des iMac 21,5" et 27" de fin-2013, de l'iMac 21,5" de mi-2014 et de l'iMac 27" 5K de fin-2014 : ils rejoindront la liste des produits obsolètes d'Apple le 30 novembre, selon un mémo interne consulté par MacRumors . Cela fait près de deux ans que ces modèles étaient considérés comme « anciens » par Apple, les réparations dans le réseau officiel étant toujours possibles mais dans la limite des stocks de pièces disponibles.Il ne vous reste donc qu'un petit mois pour faire réaliser une réparation par d'Apple sur les modèles d'iMac concernés : après le 30 novembre, Apple refusera toute réparation et il faudra se tourner vers un réparateur non officiel.