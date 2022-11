App Store, iMessage... La DMA entre en vigueur

La législation sur les marchés numériques (DMA), votée par le Parlement européen en juillet dernier, est entrée en vigueur ce mardi 1er novembre. Elle commencera à s'appliquer dans six mois, à compter du 2 mai 2023. Les entreprises concernées auront alors deux mois pour notifier leurs services de plateforme essentiels à la Commission. Dans un délai de 45 jours ouvrables, la Commission évaluera si les entreprises en question atteignent les seuils permettant de les désigner comme « contrôleurs d'accès ». Une fois désignés, les contrôleurs d'accès auront six mois, soit jusqu'au 6 mars 2024, pour se conformer à ce nouveau texte.Ce nouveau règlement sur les marchés numériques vise à obliger les contrôleurs d'accès à ouvrir leurs plateformes, ou tout du moins à ne pas entraver la concurrence. Les entreprises sont concernées si elles fournissent de manière durable un service jugé essentiel à un minimum de 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois dans un minimum de trois pays au sein de l'UE.Un contrôleur d'accès est une entreprise qui exploite un ou plusieurs services d'intermédiation en ligne dans la liste suivante : les boutiques d'applications, les moteurs de recherche en ligne, les services de réseaux sociaux, certains services de messagerie, les services de plateformes de partage de vidéos, les assistants virtuels, les navigateurs internet, les services d'informatique en nuage, les systèmes d'exploitation, les places de marché en ligne et les services de publicité.Apple est concernée par la DMA pour plusieurs de ses logiciels et services. Cette nouvelle législation ouvre ainsi la porte à l'installation d'App Stores alternatifs sur l'iPhone ainsi qu'au, qui consiste à installer des applications en dehors des App Stores officiels. L'interopérabilité entre les plateformes devrait aussi forcer Apple à rendre iMessage compatible avec ses concurrents (cela pourrait passer par l'adoption du RCS ), ou de permettre d'installer d'autres assistants vocaux que Siri. Apple ne devrait également plus pouvoir favoriser ses propres services face aux concurrents sur ses plateformes, ou d'empêcher la désinstallation de certaines applications.Cette législation prévoit des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise (et même jusqu’à 20% en cas d’infractions répétées), ainsi que des astreintes journalières et l'imposition de mesures correctives additionnelles pouvant aller jusqu'à la cessation de certaines activités. Gerard de Graaf, ambassadeur européen de la technologie à San Francisco a prévenu dans Wired queCe qui ne l'empêche pas de prédire une vague de procès de la part des plateformes défendant leur bout de gras.