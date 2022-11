L'iPhone 15 continuera d'utiliser un modem de Qualcomm

Le développement du modem 5G maison d'Apple aurait bien pris un retard significatif. Sur Bloomberg , Mark Gurman nous apprend que Qualcomm a confirmé à l'occasion de l'annonce de ses derniers résultats trimestriels qu'il conservera un revenu similaire de la vente de modems à Apple l'année prochaine. Autrement dit, l'iPhone 15 embarquera toujours un modem fourni par Qualcomm. Ce devrait être le Snapdragon X70 qui améliore le débit ascendant (3,5 Gbit/s au lieu de 3 Gbit/s), la latence, la fiabilité de la connexion et l'efficacité énergétique.Apple a racheté l'activité de modems d'Intel en 2019 et a depuis confirmé la mise au point de son propre modem 5G . Ces derniers temps, les rumeurs n'étaient pas optimistes quant à l'avancée des travaux et nous en avons donc une confirmation officielle aujourd'hui. Le mois dernier, Jeff Pu prévenait que l'iPhone 16 de 2024 ferait encore appel à un modem de Qualcomm et que ce n'est pas avant l'iPhone 17 de 2025 que la transition débuterait.