L'app Météo peut intégrer des articles d'Apple News

L'application Météo va bientôt pouvoir accueillir des articles de presse d'Apple News relatifs aux événements météorologiques d'une ville donnée. La nouveauté a été mise en place au sein des versions bêtas d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2, a remarqué MacRumors . À Raleigh en Caroline du Nord, on peut en savoir plus sur les ouragans qui se rapprochent. Et à San Diego en Californie, on découvre un article sur les feux de forêt saisonniers. L'encart d'Apple News vient se loger sous les prédictions des dix prochains jours.

Capture par MacRumors

MacRumors note que les articles d'Apple News disparaissent de l'app Météo lorsqu'une alerte de météo est affichée en haut de l'application. Visiblement en plein chantier, cette fonctionnalité n'apparaît que sporadiquement et elle n'est d'ailleurs disponible qu'aux États-Unis pour le moment.