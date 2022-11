Mac Pro : macOS Ventura prépare la prise en charge de la RAM ECC

Alors que la présentation du premier Mac Pro équipé d'une puce Apple Silicon se fait attendre , un petit indice quant à son arrivée prochaine s'est glissé dans le noyau XNU de macOS Ventura, dont le code source a été publié par Apple sur GitHub . Analysé par Longhorn (via MacG ), il révèle la prise en charge de la mémoire ECC sur l'architecture ARM avec cette toute nouvelle version de macOS.La mémoire ECC , pour, désigne un type de mémoire vive capable de corriger certains cas de corruption de données qui peuvent être problématiques en cas de manipulation de données sensibles. Chez Apple, seul le Mac Pro intègre ce type de RAM plus onéreuse et la version ARM (Apple Silicon) de macOS ne la prenait pas encore en charge.La présentation de la première version ARM du Mac Pro, qui devrait subir une importante refonte pour l'occasion, est attendue pour le printemps 2023 . L'engin devrait embarquer la future puce M2 Ultra dans sa version d'entrée de gamme, et il devrait également y avoir une version plus musclée qui doublera le nombre de coeurs avec jusqu'à 48 coeurs de CPU et 152 coeurs de GPU, le tout accompagné d'un maximum de 256 Go de RAM.