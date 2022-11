Fêtes : Apple étend le retour de ses produits au 8 janvier

Apple vient de lancer son Guide de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année. On découvre un assortiment de produits Apple pour tous les budgets, de l'AirTag au Mac en passant par l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Pour ceux qui seraient déjà bien équipés, il y a aussi une sélection d'accessoires, y compris de marques tierces.Apple préfère que vous vous y preniez en avance et dégaine pour cela un bon argument : le délai pour les retours, habituellement de 14 jours, est étendu au 8 janvier 2023 inclus pour toutes les commandes reçues entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022. Vous pouvez donc faire des cadeaux sereinement — d'ailleurs, attention aux délais de certains produits qui peuvent atteindre plusieurs semaines — ou pourquoi pas vous donner jusqu'à deux mois pour vous faire une opinion sur un produit avant de le retourner sans frais si l'expérience n'est pas concluante.