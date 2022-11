La phrase d'accroche de Siri pourrait bientôt changer : selon Mark Gurman sur Bloomberg , les ingénieurs de Cupertino plancheraient sur l'abandon du « Dis » de « Dis Siri » (ou du « Hey » de « Hey Siri » en anglais), qui permet aux utilisateurs d'activer l'assistant vocal d'Apple. Il ne suffirait ainsi plus que de dire « Siri » puis d'énoncer sa requête. Cela semble plutôt évident du point de vue de l'utilisateur, mais ce petit mot supplémentaire permet aujourd'hui d'éviter que Siri se lance par erreur : pour les développeurs d'Apple, le supprimer serait un casse-tête et nécessiterait un gros travail d'apprentissage automatique.Concernant le calendrier, cette évolution pourrait être lancée dès l'année prochaine mais elle pourrait aussi attendre 2024. On comprend en filigrane que le projet nécessite encore beaucoup de développement et de tests pour obtenir le feu vert de l'équipe dirigeante d'Apple.