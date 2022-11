Apple prévient de délais sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Depuis le lancement de la gamme d'iPhone 14, Apple peine à répondre à la demande des modèles Pro dont elle a sous-estimé l'importance : à l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers de l'entreprise, Tim Cook a déclaré que ses équipes faisaient tout pour accroître la cadence de production à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était sans compter sur les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement chinois : Apple vient de publier un communiqué de presse pour avertir que sa principale usine d'assemblage des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, située à Zhengzhou, est touchée par des restrictions dues à l'épidémie de Covid-19 et qu'il faut s'attendre à une hausse des délais pour ces deux modèles.Il y actuellement un mois d'attente pour ces deux modèles sur l'Apple Store . Si les délais continuent d'augmenter, il ne sera bientôt plus possible d'obtenir son exemplaire avant Noël en passant directement par Apple (l'attente est souvent moins longue chez les revendeurs , bien que cela dépende des références). À noter qu'Apple a allongé les délais pour les retours gratuits pour les fêtes : pour toutes les commandes reçues entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022, il sera possible de renvoyer les produits sans frais jusqu'au 8 janvier inclus.