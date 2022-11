iOS 16.1.1 en approche pour corriger des bugs

Une nouvelle petite mise à jour d'iOS est en préparation : nos confrères de MacRumors ont repéré dans leurs logs des visites provenant d'appareils équipés d'iOS 16.1.1, signe que cette version est en test à Cupertino. On ne sait pas ce que cette mise à jour inclura à ce stade, mais de nombreux utilisateurs se plaignent de déconnexion intempestives du Wi-Fi depuis l'installation d'iOS 16.1 : il pourrait s'agir de corriger ce vilain bug sans attendre l'arrivée d'iOS 16.2 qui est encore en plein développement et qui ne doit pas sortir avant le mois de décembre.Apple pourrait profiter de l'occasion pour intégrer à cette mise à jour la prise en charge de la fonctionnalité SOS via Satellite sur la gamme d'iPhone 14 aux États-Unis. Apple avait en effet promis que cette fonctionnalité d'envoi de messages d'urgence par satellite serait lancée dans le courant du mois de novembre.