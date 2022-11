Design : le difficile remplacement de Evans Hankey

Apple n'aurait pas de plan de succession clair pour remplacer Evans Hankey, la responsable du design industriel d'Apple qui a annoncé son départ de l'entreprise le mois dernier. Evans Hankey a succédé à Jony Ive suite à son départ en 2019 et l'équipe dirigeante d'Apple ne s'attendait visiblement pas à ce qu'elle reste si peu de temps en poste. Sur Bloomberg , Mark Gurman explique que la nomination de Evans Hankey il y a trois ans avait été relativement naturelle, grâce à son ancienneté d'une vingtaine d'années et sa proximité avec Jony Ive. Il ne se dégagerait pas de profil aussi évident aujourd'hui.Selon les sources de Mark Gurman, au moins quinze des designers qui composaient l'équipe de Jony Ive sont partis d'Apple depuis 2015, dont plusieurs qui ont rejoint l'ancien taulier dans son nouveau studio LoveFrom en 2019. Autrefois d'une rare stabilité, l'équipe de design d'Apple a subi un renouvellement sans précédent ces dernières années. Le noyau dur des designers historiques, héritiers de la vision de Jony Ive, ne représenterait ainsi plus qu'une petite portion de l'équipe actuelle.Moins emblématique et moins puissante, l'équipe de design ferait moins entendre sa voix au sein d'Apple. Placé sous la responsabilité de Jeff Williams, le duo composé de Evans Hankey (design industriel) et Alan Dye (interface utilisateur) serait plus sujet aux pressions du directeur des opérations : les considérations de coûts auraient plus d'importance qu'auparavant, au détriment peut-être de la créativité ou en tout cas de la liberté dont pouvait jouir l'équipe historique.Après seulement trois ans aux manettes, Evans Hankey n'a pas eu le temps de superviser un projet de création d'un nouveau produit de A à Z et d'insuffler sa propre vision du design et du développement de produit. On sait qu'Apple préfère la promotion interne pour ses plus hauts postes, mais il n'y aurait à ce jour pas de poulain suffisamment bien identifié. Officiellement, Apple se veut rassurante en indiquant que Evans Hankey restera en poste le temps qu'un successeur soit prêt à prendre la relève, mais le choix s'avère difficile.