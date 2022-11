iOS 16.2 cache un nouveau mode d'accessibilité

Apple a hier soir envoyé aux développeurs la seconde version bêta d'iOS 16.2. Cette version intègre un nouveau mode d'accessibilité, encore caché, qui a pu être activé par le site 9To5Mac . Ce « Custom Accessibility Mode », ou mode d'accessibilité personnalisé, vise à grandement simplifier l'interface d'iOS pour les utilisateurs qui auraient du mal à utiliser l'iPhone ou l'iPad. L'idée est d'offrir un agencement extrêmement simple, des éléments d'interfaces pouvant être beaucoup plus gros que d'habitude, et seulement quelques applications essentielles.Une fois le mode d'accessibilité personnalisé activé par un des sous-menus habituels de l'application Réglages, iOS change totalement d'interface. L'écran verrouillé n'affiche par exemple plus qu'un large bouton rond qu'il suffit de presser pour accéder à l'écran d'accueil, avec quatre grandes icônes pour accéder aux messages, au téléphone, à la musique ou à l'appareil photo. Il n'y a plus d'interactions basées sur des gestes : la barre de multi-tâches est remplacée par un grand bouton « Retour ».La fonctionnalité est encore en plein chantier et c'est sans doute pourquoi elle est encore cachée. Pour l'instant, on ne sait pas si Apple compte la lancer avec la version finale d'iOS 16.2 qui est attendue dans le courant du mois de décembre.