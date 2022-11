Des youtubeurs créent un prototype d'iPhone... pliant !

De nombreux fabricants ont créé des smartphones pliables, mais pas Apple. Qu'à cela ne tienne, se sont dit les youtubeurs chinois 科技美学 qui n'ont pas peur de se lancer dans des bidouilles de haut vol. Après des mois de travail et de nombreux échecs avant d'arriver à récupérer la dalle OLED pliable d'un iPhone X, ils sont parvenus à intégrer les composants de l'iPhone en question dans le châssis d'un RAZR de Motorola.

(Vous pouvez activer des sous-titres en anglais)

Il y a eu des compromis techniques pour parvenir à cet exploit, notamment l'intégration d'une toute petite batterie, mais cet « iPhone V » est bien le premier prototype d'iPhone pliant fonctionnel au monde, tout du moins visible publiquement, avec une version jailbreakée d'iOS pour adapter l'interface aux utilisations de l'écran en mode stand.Si impressionnant soit-il d'un point de vue technique, ce travail reste bien sûr très loin des standards d'intégration d'Apple : il s'agit plus d'une curiosité qu'autre chose. À Cupertino, cela fait plusieurs années que les ingénieurs d'Apple testent des écrans pliables mais sans intention de se lancer à court terme : Apple regarderait ce marché avec un certain scepticisme et ne compterait pas commercialiser quoi que ce soit avant qu'un véritable besoin n'émerge de manière claire.