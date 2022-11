Inquiétude sur les stocks d'AirPods Pro 2 pour cet hiver

Les stocks d'AirPods Pro de seconde génération sont pour le moment au beau fixe, mais les délais pourraient augmenter dans les prochaines semaines pour les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , le fournisseur Goertek a reçu l'ordre de cesser la production d'AirPods Pro 2, sans que l'on ne connaisse ni la cause (cela semble être un problème de qualité, mais ce n'est qu'une supposition) ni la date de reprise des opérations. Son concurrent Luxshare ICT aurait reçu des commandes supplémentaires pour compenser, mais on ne sait pas si cela sera suffisant pour répondre à la demande accrue typique des fêtes de fin d'année.Apple a déjà prévenu qu'il serait difficile d'obtenir un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max pour Noël à moins de s'y prendre dès maintenant, mais ce sont les seuls produits pour lesquels un tel avertissement a été émis. Si vous comptez offrir une paire d'AirPods Pro 2 pour Noël, évitez tout de même de vous y prendre à la dernière minute ; on ne sait jamais. À noter qu'Apple a déjà étendu sa période de retour gratuit après Noël (au 8 janvier pour tous les produits reçus entre le 4 novembre et le 25 décembre), ce qui permet de prendre de l'avance sereinement.