iOS 16.1.1 vient corriger des bugs

Ce soir sont lancés iOS 16.1.1 pour l'iPhone et iPadOS 16.1.1 pour l'iPad. Cette petite mise à jour n'apporte pas de nouvelle fonctionnalité mais corrige des bugs deux semaines après la sortie d'iOS 16.1 . On ne sait pas exactement ce qu'elle contient à ce stade, Apple évoquant simplementsans en dire plus. De multiples utilisateurs s'éteint plaint d'un problème de déconnexions intempestives du Wi-Fi depuis l'installation d'iOS 16 ; peut-être la mise à jour apporte-t-elle un correctif à ce bug.Comme d'habitude, vous pouvez installer cette nouvelle version d'iOS ou d'iPadOS en vous rendant dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.