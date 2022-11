SOS par satellite : Apple a investi 450 millions de dollars

La fonctionnalité d'envoi de messages d'urgence par satellite de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro sera bien lancée dans le courant du mois de novembre aux États-Unis et au Canada, comme initialement annoncé. Apple l'a confirmé dans un communiqué de presse qui nous donne quelques détails sur les dessous de cette nouveauté.Apple officialise ainsi son partenariat avec Globalstar, une entreprise américaine qui mettra une bonne partie de son réseau à disposition d'Apple, avec 300 employés entièrement dédiés à cette fonctionnalité. Apple explique avoir investi 450 millions de dollars pour la mise au point de ce service, qui mobilisera 24 satellites en orbite terrestre basse (OTB ou LEO en anglais).Une fois reçu par un satellite, le message d'urgence sera redirigé vers des stations terrestres. Si le centre de secours le plus proche ne peut recevoir des demandes par message, des spécialistes pourront alors appeler les secours à la place de l'utilisateur. Apple explique que les stations terrestres sont équipés d'antennes spécialement conçues pour les besoins d'Apple par l'entreprise californienne Cobham Satcom. L'investissement d'Apple a également servi à financer de nouvelles stations dans le Nevada et à Hawaï, et à améliorer les autres stations existantes de Globalstar.Pour le moment, Apple ne communique pas sur le lancement de cette fonctionnalité dans de nouveaux pays. On comprend cependant entre les lignes qu'Apple veut nous faire comprendre que cela ne se fera pas d'un claquement de doigt, les stations terrestres ne se créant pas du jour au lendemain — il faut d'ailleurs des autorisations spécifiques — et du personnel devant être formé aux spécificités de chaque pays.