Un nouveau firmware pour les AirTags

Apple a mis en place un nouveau firmware pour ses AirTags : numéroté 2A24e, il succède à la version 1A301 qui remonte au mois d'avril. La précédente mise à jour modifiait le son qu'émettent les AirTags lorsqu'ils sont déplacés sans pour autant être à proximité de leur propriétaire afin qu'ils soient plus facilement identifiés. Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les modifications apportées par cette nouvelle version logicielle, Apple ne communiquant pas la liste des nouveautés.Comme pour les AirPods, il n'est pas possible de lancer une mise à jour manuellement pour les AirTags : les traqueurs à mettre à jour doivent logiquement être placés à proximité de l'iPhone, mais il faut ensuite attendre. Pour savoir quelle est la version logicielle de vos AirTags, vous devez vous rendre dans l'application Localiser puis cliquer sur le nom d'un AirTag pour faire apparaître son numéro de série et le numéro de version de son programme interne.