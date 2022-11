Apple encore loin de pouvoir lancer un moteur de recherche

Apple a musclé ses équipes en charge des technologies de recherche ces dernières années, mais l'entreprise serait encore loin de pouvoir proposer un moteur de recherche en bonne et due forme. Selon The Information , l'équipe qui développe Spotlight et Siri contiendrait désormais plus de 200 employés. En 2018, Apple a racheté la startup Laserlike , qui avait développé des outils de recherche par apprentissage automatique et qui avait été fondée par trois anciens ingénieurs de Google. L'intégration de Laserlike n'aurait pas eu les effets attendus, et ses fondateurs seraient depuis retournés travailler chez Google tout comme d'autres membres de l'équipe.Selon The Information, il faudrait encore un minimum de quatre ans de développement pour qu'Apple soit en mesure de concurrencer Google sur son domaine de prédilection, et la priorité serait pour l'instant donnée l'amélioration de Spotlight et Siri. On sait d'ailleurs qu'Apple touche une fortune pour que Google soit le moteur de recherche par défaut de ses appareils : la rente annuelle serait située entre 8 et 12 milliards de dollars. Pour qu'Apple se passe de ce confortable revenu, il faudrait donc également qu'elle développe préalablement une régie publicitaire capable de prendre le relai.