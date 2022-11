Le casque VR d'Apple serait presque prêt à être présenté

Les équipes en charge du développement du casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée) d'Apple seraient en train de finaliser leur travail en vue de la présentation de l'appareil qui est attendue en début d'année 2023. Sur Bloomberg , le journaliste Mark Gurman résume ses principales caractéristiques : il intégrerait un processeur du niveau de la puce M2 des Macs, plus de dix caméras placées à l'extérieur et à l'intérieur du casque, et des écrans présentant la plus haute résolution jamais utilisée sur un casque destiné au grand public. Appelé Reality One ou Reality Pro , il coûterait entre 2 000 et 3 000 dollars.

Microsoft HoloLens

Côté logiciel, le casque serait propulsé par un nouveau système d'exploitation appelé realityOS . Sans surprise, Apple aurait adapté certaines de ses principales applications pour un usage en réalité virtuelle et augmentée : il y aurait notamment Messages, FaceTime et Plans. Mark Gurman note également le récent transfert de Yaniv Gur dans l'équipe en charge du casque : l'ingénieur étant derrière les applications de la suite bureautique iWork, il y a des chances que le casque intègre Pages, Keynote et Numbers. Deux services devraient également être présents : des adaptations spécifiques de programmes d'Apple TV+ avec des vidéos pouvant être lancées en réalité virtuelle, ainsi bien sûr que des jeux vidéo.En fouillant dans les offres d'emploi d'Apple, Mark Gurman a trouvé des références à: cela fait penser au métavers, mais Apple n'en veut pas et il est sans doute plus question ici de réalité augmentée que de réalité virtuelle. Réponse en début d'année prochaine !