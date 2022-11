Apple répare maintenant l'iPhone 14 en magasin

Les Apple Stores et les centres de services agréés sont maintenant à même de réparer les iPhone 14 et 14 Pro sur place, selon un mémo interne qu'a pu consulter MacRumors . Jusqu'ici, les équipements nécessaires ainsi que les pièces détachées n'avaient pas encore été reçus et le SAV d'Apple se contentait alors de remplacer l'intégralité de l'appareil, le modèle défectueux étant ensuite envoyé dans un centre pour être reconditionné. En cas de panne ou de casse sur un des quatre modèles d'iPhone 14, vous pouvez donc désormais le faire réparer en boutique.

iPhone 14 ouvert par l'arrière — Image par iFixit

Attention, les tarifs d'Apple restent comme d'habitude très salés : pour un écran, comptez ainsi 338,99 € pour l'iPhone 14, 405 € sur l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro, et 489 € sur l'iPhone 14 Pro Max. Il est possible de remplacer le verre arrière sur l'iPhone 14 (199 €) et l'iPhone 14 Plus (229 €). Pour une batterie, c'est 119 € sur tous les modèles. Pour les appareils photos, c'est 199 € pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, et 259 € pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Enfin, en cas d'autre dommage nécessitant le remplacement du téléphone, la facture monte à 659 € pour l'iPhone 14, 729 € pour l'iPhone 14 Plus, 799 € pour l'iPhone 14 Pro et 859 € pour l'iPhone 14 Pro Max.