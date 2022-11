Apple TV de 2022 : des coeurs en moins pour la puce A15

La puce Apple A15 embarquée dans l'Apple TV 4K de 2022 ne serait pas aussi performante que celle qui est utilisée sur l'iPhone 13 ou l'iPhone 14, a permis d'établir l'application TV Info utilisée par le site FlatPanelsHD dans le cadre de son test du nouveau boîtier multimédia d'Apple. Jusqu'ici, il existait deux versions de la puce A15 : une avec quatre coeurs de GPU et une autre avec cinq. Pour l'Apple TV, c'est la version avec quatre coeurs graphiques qui aurait été retenue. Mais sur l'Apple TV, la puce A15 présente une autre différence avec cinq coeurs de CPU au lieu de six pour les puces utilisées sur l'iPhone.Apple semble donc utiliser les chutes de puces A15 de l'iPhone pour équiper son dernier modèle d'Apple TV : c'est le principe du chip binning qui est aussi pratiqué sur les Macs avec puces Apple Silicon. En terme de performances, cela reste ébouriffant pour un petit boîtier aussi peu cher : le processeur reste d'ailleurs nettement plus rapide que ce qui équipait les consoles de précédente génération comme la Xbox One et la PlayStation 4. Côté GPU, FlatPanelsHD estime qu'il devrait être possible de jouer à des jeux vidéo de Xbox One et Playstation 4 sans trop de compromis graphiques... Il faudra cependant du temps pour que les développeurs s'emparent de ces nouvelles possibilités : pour le moment, les jeux de l'App Store capables de tirer pleinement parti de la puce Apple A15 sont encore très peu nombreux.