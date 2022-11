iPhone 14 : le SOS par satellite sera disponible en France en décembre

La fonctionnalité d'envoi de messages d'urgence par satellite de l'iPhone 14 sera disponible aux États-Unis et au Canada dès aujourd'hui, vient d'annoncer Apple dans un communiqué de presse . Une autre bonne nouvelle accompagne ce lancement : le service sera également disponible dans quatre autres pays dès le mois de décembre. Cela inclut la France ainsi que l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni. La date précise de l'extension n'a pas encore été annoncée.Il y a quelques jours, Apple officialisait son contrat avec Globalstar qui mobilise 24 satellites pour ce service d'urgence. Des relais terrestres sont installés dans chaque pays concerné pour que des opérateurs puissent recevoir les messages et appeler les secours à la place de l'utilisateur si besoin. On sait que la fonctionnalité sera gratuite pendant deux ans, mais Apple n'a pas précisé quel serait le type de facturation ensuite.Cette fonctionnalité de SOS par satellite est uniquement réservée aux urgences : lorsqu'il n'y a pas de réseau cellulaire, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro peuvent utiliser leur connexion satellitaire rudimentaire pour envoyer un court message, dont la formulation est automatiquement compressée après que l'utilisateur a rempli un court questionnaire sur la nature du problème, qui pourra mettre quelques dizaines de secondes voire plusieurs minutes à partir.