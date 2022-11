iOS 16.2 permet un peu de personnalisation de l'écran toujours activé

L'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro va bientôt gagner ses premières options de personnalisation. Dans la troisième version bêta d'iOS 16.2 parue hier soir, deux nouvelles options font leur apparition dans Réglages > Luminosité et affichage > Toujours activé : il est désormais possible de désactiver l'affichage du fond d'écran ainsi que des notifications lorsque l'iPhone est en veille. C'est encore maigrichon, mais c'est un bon début !

Les options n'ont pas encore été traduites

Lorsque le fond d'écran est désactivé, l'iPhone en veille affiche alors un fond parfaitement noir plus sobre et plus discret que la version assombrie du fond d'écran qui était imposée jusqu'ici. Cette nouvelle option devrait également permettre de gagner un peu en autonomie. La sortie d'iOS 16.2 pour le grand public est attendue pour le 12 décembre