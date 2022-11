MacBook Pro : Apple muscle ses ristournes pour les entreprises

Lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels , Apple a prévenu qu'il fallait s'attendre à une chute du chiffre d'affaires de Macs durant le trimestre des fêtes de fin d'année, faute de nouveautés pour soutenir les ventes. Apple tient cependant à limiter les dégâts et pour cela, rien de mieux que de bonnes promos pour séduire de nouveaux clients. Bloomberg nous apprend ainsi qu'Apple a modifié les ristournes accordées aux entreprises qui souhaitent s'équiper de flottes de MacBook Pro 14 et 16 pouces cet automne : elles atteindraient 8% entre 5 et 24 unités, et même 10% au-delà. Habituellement, le rabais tournerait plutôt autour de 5%.Il s'agirait d'une, à en croire le marketing interne de l'entreprise qui précise que l'offre prendra fin le 25 décembre. Évidemment intéressée, cette offre pourrait également permettre à Apple d'écouler un peu plus rapidement ses stocks de MacBook Pro de la série M1 en amont de la présentation des modèles équipés des puces M2 Pro et M2 Max dont la sortie est attendue pour le premier trimestre de 2023 Les nouveautés de la future gamme devraient être très limitées en dehors de l'intégration de nouveaux processeurs, et les nouveaux modèles pourraient aussi subir une hausse des tarifs pour suivre l'évolution du cours de l'euro. D'où l'intérêt des promos sur les modèles actuels : pour le grand public, il y a régulièrement des rabais dépassant la barre des 10% chez les revendeurs et vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur de prix