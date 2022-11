Un inédit prototype de Magic Charger en vadrouille

Un étonnant prototype de chargeur MagSafe conçu par Apple s'est apparemment retrouvé en liberté. Publié par un certain @TheBlueMister sur Twitter, il prend la forme du chargeur MagSafe circulaire tel qu'on le connaît, mais attaché via une charnière à un socle en aluminium. Le chargeur peut ainsi basculer pour offrir un stand sur lequel l'iPhone peut être positionné à l'horizontale... et seulement à l'horizontale. Connecté à un Mac, un message d'erreur s'affiche dévoilant le nom de l'accessoire : « Apple Magic Charger ».L'impossibilité de placer l'iPhone à la verticale est peut-être la limitation qui a poussé Apple à ne pas commercialiser ce prototype, qui aurait tout de même pu être intéressant s'il avait été couplé à un affichage spécifique pour le mode nuit de l'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro, sans oublier le visionnage de vidéos bien sûr.