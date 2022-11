Apple admet ne pas assez écouter les bêta-testeurs

Le programme de versions bêtas d'Apple permet aux développeurs et au grand public d'accéder à des versions des systèmes d'exploitation d'Apple qui sont encore en plein chantier. Qu'il s'agisse de la version payante pour les développeurs ou de la version gratuite pour le grand public, chacun peut tester les nouveautés en avance, notamment chaque été entre la WWDC et la sortie des nouvelles versions majeures des différents systèmes à l'automne. Il est possible de faire remonter à Apple les bugs rencontrés, mais aussi de commenter la pertinence de telle ou telle évolution voire de faire des suggestions.Dans un échange d'e-mails avec un utilisateur du site MacRumors qui se plaignait que les remarques des utilisateurs n'étaient pas suffisamment prises en compte, Craig Federighi a admis rencontrer un problème dû au grand nombre de bêta-testeurs :Souvent, il faut une médiatisation de certains problèmes pour qu'ils soient finalement pris en compte par les développeurs de Cupertino.

Craig Federighi lors de la WWDC 2022

Le vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple ouvre la porte à un nouveau fonctionnement, mais sans trop savoir comment s'y prendre à ce stade :