Une latence réduite pour les AirPods Pro 2

Les AirPods Pro de seconde génération, présentés par Apple en septembre, bénéficient d'une latence audio réduite grâce à leur nouvelle puce Apple H2. C'est le développeur et musicien Stephen Coyle qui a réalisé les mesures permettant d'arriver à cette conclusion avec un test très simple : il tapote sur l'écran de son iPad Pro avec un Apple Pencil et utilise un micro pour enregistrer la durée précise entre le son émis par le stylet et l'arrivée du retour audio sur les AirPods.Sur les AirPods Pro 2, la latence audio est donc de 126 ms, contre 167 ms pour la génération précédente qui faisait un peu moins bien que les AirPods 2 pointant à 153 ms. Les progrès ont été considérables depuis la première génération d'AirPods dont la latence était de 296 ms, même s'il y a encore de la marge pour se rapprocher des haut-parleurs intégrés qui offrent la plus grande réactivité à 83 ms. Pour les utilisateurs qui privilégie une latence audio minimale, par exemple les musiciens, le casque ou les écouteurs filaires gardent ainsi cet avantage mais l'écart se réduit fortement.