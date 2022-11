iPhone 15 : l'USB-C plus rapide réservé aux modèles Pro ?

C'est avec sa gamme d'iPhone 15 attendue pour septembre 2023 qu'Apple devrait entamer la transition de l'iPhone du format propriétaire Lightning au standard USB-C, suite à l'adoption d'une législation européenne qui rendra ce connecteur obligatoire l'année suivante. Apple devrait en profiter pour adopter des vitesses de transfert plus rapides : le connecteur Lightning est limité aux débits de l'USB 2.0 qui plafonne à 480 Mbit/s.Selon Ming-Chi Kuo, il ne faut cependant pas s'attendre à ce que tous les modèles profitent de débits plus confortables : l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Max pourraient continuer à présenter ces débits anémiques et seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra basculeraient sur une norme plus récente. Pour ces derniers, l'analyste évoque les débits de l'USB 3.2 ou du Thunderbolt 3, à 20 Gbit/s ou 40 Gbit/s. Soit 40 à 80 fois plus !Apple nous a récemment montré avec l'iPad 10 que l'adoption de l'USB-C n'était pas forcément synonyme de débits plus rapides : la toute dernière tablette grand public d'Apple plafonne bien aux débits de l'USB 2.0 , avec des débits filaires qui dépassent à peine les 40 Mo/s (alors que la mémoire flash de l'iPad en question est sept fois plus rapide). Pour les gros transferts de données, il vaut alors mieux privilégier le Wi-Fi.