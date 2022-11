tvOS 16.1.1 corrige un bug de l'Apple TV 4K de 2022

Apple a hier soir mis en ligne la version 16.1.1 de tvOS, une version qui est uniquement destinée aux derniers modèles dévoilés le mois dernier. Apple ne précise pas quel est le contenu de cette mise à jour, mais il y a de grandes chances qu'il s'agisse de corriger un bug affectant les modèles d'Apple TV de 128 Go : certains utilisateurs étaient confrontés à un message d'erreur lorsque leur stockage utilisé dépassait 64 Go, et ils ne pouvaient profiter de l'intégralité de leur espace disque.Comme d'habitude, vous pouvez installer tvOS 16.1.1 manuellement sur votre Apple TV 4K de 2022 dans l'application Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.