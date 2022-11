MLS : le soccer américain sur Apple TV coûtera 14,99 dollars par mois

En juin dernier, Apple avait annoncé un partenariat avec la Major League Soccer (MLS) pour la diffusion des dix prochaines saisons de la ligue majeure de soccer, le football tel qu'on le connaît en Europe. Apple avait prévenu qu'il y aurait des matches gratuits pour les abonnés d'Apple TV+ mais que l'abonnement complet serait payant. Apple vient d'en annoncer le détail : le MLS Season Pass sera lancé le 1er février 2023 dans plus de 100 pays et coûtera 14,99 dollars par mois ou 99 dollars par saison. Pour les abonnés d'Apple TV+, il y aura un rabais à 12,99 dollars par mois ou 79 dollars par saison. Les prix en euros n'ont pas encore été communiqués.Les matches seront diffusés avec des commentaires en anglais ou en espagnol, et les rencontres impliquant des clubs canadiens seront également commentées en français. Apple diffusera l'intégralité des matches et il y aura des émissions récapitulatives ainsi que des analyses d'après match.En début d'année, Apple avait déjà lancé la diffusion de la Ligue majeure de baseball (MLB) sur Apple TV+, mais sans surcoût (bien que cela soit) et sans disponibilité en France. La division Sports d'Apple se met petit à petit en place, Apple préparant d'ailleurs le lancement de sa propre régie de publicité télévisée . D'autres partenariats d'envergure sont à attendre dans les prochaines années.