Apple annonce sa participation au Black Friday 2022

Apple participera bien au Black Friday 2022 à sa manière sur l'Apple Store avec unqui se tiendra du vendredi 25 au lundi 28 novembre inclus : Apple vient d'en faire l'annonce sur son site en publiant un aperçu des offres à venir . Durant ces quatre jours, il sera possible d'obtenir une Apple Gift Card valable sur un achat ultérieur pour la commande de certains produits éligibles. L'Apple Gift Card est une carte cadeau universelle : elle peut servir à acheter du matériel mais aussi des apps (App Store) et abonnements (iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books, etc.) sur les différentes plateformes d'Apple.Le montant de la carte cadeau pourra monter jusqu'à 50 € sur l'iPhone (SE, 12, 13 mini ou 13), 75 € sur les AirPods (2, 3, Pro ou Max), 50 € sur l'Apple Watch (SE), 50 € sur l'iPad (mini, classique ou Air), 150 € sur le Mac (MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ou iMac), 50 € sur les accessoires (Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil 2 ou chargeur double MagSafe), et 50 € sur Beats (Studio3, Solo3, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, ou Beats Flex).Pour l'instant, on ne connaît pas le détail au sein de chaque gamme : lea son importance. On découvrira les montants précis la semaine prochaine, tout comme les offres promotionnelles des revendeurs qui sont traditionnellement plus agressives.