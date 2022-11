Attention aux délais pour commander des produits Apple pour les fêtes

Suite à des problèmes de production dûs à des fermetures d'usines chinoises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, les délais de certains produits d'Apple sont tendus à l'approche des fêtes de fin d'année et certains clients risquent de ne pas pouvoir obtenir leurs cadeaux à temps. Apple vient ainsi de publier une page récapitulative dans laquelle elle liste les derniers délais pour obtenir une livraison avant Noël suite à une commande sur l'Apple Store . Pour certaines références, il faudra s'y prendre avec de nombreuses semaines d'avance !Afin d'éviter toute déconvenue, Apple a également allongé la durée pour les retours gratuits : habituellement de 14 jours, le délai est repoussé au 8 janvier 2023 inclus pour toutes les commandes reçues entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022. Même si vous achetez un cadeau dès novembre et qu'il ne convient finalement pas pour une raison ou une autre, il sera donc possible de le retourner ou de l'échanger après les fêtes.C'est sans surprise l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max qui affichent les délais les plus importants ; Apple avait d'ailleurs prévenu qu'il n'y aurait pas assez de production pour Noël. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire avant Noël, vous avez ainsi jusqu'à ce jeudi 17 novembre pour réaliser votre commande. Plus tard, il n'y a plus de garantie que la livraison aura lieu à temps. Pour les autres modèles d'iPhone, il n'y a aucun problème de disponibilité et vous avez ainsi jusqu'au 22 décembre pour commander.Il n'y a pas non plus d'embouteillage du côté du Mac et de l'Apple Watch : tous les modèles peuvent être commandés jusqu'au 22 décembre. Même chose du côté des iPad et des AirPods à l'exception de l'iPad mini et des AirPods 3, qu'il faudra commander avant le 1er décembre. Un petit délai également du côté des AirTags, avec une date limite fixée au 13 décembre.Si la date limite est dépassée, il restera possible d'opter pour un retrait en Apple Store physique jusqu'au 24 décembre, mais à condition que les stocks de ou des boutiques environnantes soient fournis au moment de la commande ; il n'y a aucune garantie sur ce point. Autre alternative, les stocks des revendeurs sont différents de ceux d'Apple et ils peuvent afficher des délais plus courts : vous pouvez retrouver tous les produits d'Apple, parfois avec des ristournes, sur notre comparateur