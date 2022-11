La demande d'iPhone 14 Plus toujours au point mort

Les ventes d'iPhone 14 Plus continueraient d'être considérablement inférieures aux attentes d'Apple, selon les sources de Ross Young . L'analyste, spécialiste des écrans, affirme que les livraisons de dalles OLED destinées à ce modèle seraient proches de zéro pour le mois de décembre, les sous-traitants continuant de piocher dans leurs précédents stocks. À l'inverse, les modèles Pro et Pro Max rencontreraient de représenter un pourcentage inattendu des ventes, à 64% de la gamme contre 51% pour les iPhone 13 Pro et Pro Max l'année dernière ; il ne s'agirait pas uniquement d'un effet de nouveauté, la tendance serait durable.Dans l'ensemble, les achats d'écrans d'Apple pour l'iPhone seraient en hausse de 10% (dans un marché par ailleurs en repli de 9%) par rapport à l'année dernière : le panier moyen aurait ainsi nettement augmenté, de quoi relativiser la déception de l'iPhone 14 classique... Pour l'année prochaine, il y aurait bien un iPhone 15 Plus car son développement aurait commencé avant la sortie de son prédécesseur. À voir si une réorganisation tarifaire permettra de relancer les ventes de ce grand modèle.