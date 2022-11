iPhone 15 Pro : un châssis en titane et un dos recourbé ?

Mise à jour 14:13 :

Le compte @theapplehub a publié un rapide montage de ce à quoi cela pourrait ressembler (le rendu restant celui de l'acier) :





L'iPhone 15 Pro attendu l'année prochaine pourrait adopter un châssis en titane pour remplacer l'acier inoxydable actuel, selon les sources de ShrimpApplePro sur Twitter. Ce compte, qui a déjà eu de bonnes informations, ajoute que le dos du téléphone pourrait présenter des tranches recourbées pour une tenue en main plus agréable. Les modèles actuels arborent des tranches parfaitement droites des deux côtés. Le dos de l'iPhone resterait bien sûr en verre afin de garder la compatibilité avec la recharge sans fil de MagSafe.Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'une possible adoption du titane pour un châssis d'iPhone : il y avait déjà eu des rumeurs à ce sujet pour l'iPhone 14 l'année dernière. Le titane offre une solidité nettement supérieure à celle de l'aluminium tout en étant 45% plus léger que l'acier : son adoption pourrait permettre d'obtenir un iPhone plus léger sans compromis sur sa résistance aux chutes et aux torsions. ShrimpApplePro invite à prendre cette rumeur avec un minimum de recul pour l'instant, le design de l'iPhone 15 Pro (et de l'iPhone 15 Ultra ) n'étant pas encore tout à fait finalisé.