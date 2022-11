Photothèque iCloud : des corruptions et des photos d'inconnus sur Windows

De multiples utilisateurs d'iCloud pour Windows se plaignent de problèmes avec la photothèque iCloud, a repéré le site MacRumors . Il est notamment question de vidéos et d'images corrompues, par exemple avec des images noires ou traversées de lignes de balayage. Mais plus grave encore, il y aurait quelques cas dans lesquels iCloud se mélangerait les pinceaux et synchroniserait des photos... d'autres utilisateurs totalement inconnus ! De quoi faire perdre toute confiance dans le service.Aucune manipulation ne semble corriger le bug, qui se situe a priori du côté des serveurs d'Apple. La faille étant particulièrement problématique en terme de vie privée, il est probable que les ingénieurs de Cupertino soient déjà à sa recherche.