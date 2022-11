Un indice pour les boutons statiques de l'iPhone 15 Pro ?

Le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu'Apple prévoyait une petite révolution pour les boutons d'allumage et de volume de l'iPhone l'année prochaine : ils seraient parfaitement statiques et la sensation de clic serait simulée par deux nouveaux Taptic Engines situés de chaque côté du téléphone. Les analystes de Barclays (via MacRumors ) ont peut-être trouvé un indice allant dans ce sens : dans sa dernière newsletter envoyée à ses actionnaires, l'entreprise américaine Cirrus Logic affirme. HPMS, pourCirrus Logic développe notamment des puces permettant de gérer les interactions haptiques, ce qui inclut le moteur de vibrations Taptic Engine de l'iPhone. On ne peut que faire des raccourcis, mais il n'y a pas cinquante clients potentiels auxquels Cirrus Logic pourrait se référer de cette manière. Cirrus Logic évoque d'ailleurs un lancement dans la seconde partie de l'année, ce qui correspond à la présentation de l'iPhone 15 Pro attendue en septembre 2023. La suppression de l'aspect mécanique des boutons de l'iPhone permettrait d'améliorer leur fiabilité tout en améliorant l'étanchéité du boîtier.