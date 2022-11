L'étrange rumeur d'Apple Pencil sans batterie

Apple a-t-elle enterré à la dernière minute un projet d'Apple Pencil moins cher, sans batterie et compatible avec l'iPhone ? C'est l'étrange rumeur apparue sur Weibo et relayée par DuanRui sur Twitter. À en croire ce bruit de couloir, le stylet aurait dû être présenté en septembre aux côtés de la gamme d'iPhone 14. Nom de code « Maker », il aurait eu un prix plancher d'environ 49 dollars et aurait eu la particularité de fonctionner sans batterie, alimenté à distance par une puce située derrière l'écran de l'iPhone ou de l'iPad. Il aurait également été incapable de détecter les différents niveaux de pression. Plus étonnamment encore, Apple aurait fabriqué plus d'un million d'exemplaires de ce stylet avant l'abandon du projet, la production en question étant désormais destinée au rebut.

L'Apple Pencil de première génération sur l'iPad 10

Cette rumeur est intéressante à plus d'un titre, mais elle semble assez invraisemblable même s'il y a déjà eu des rumeurs de compatibilité de l'Apple Pencil avec l'iPhone : s'il avait été proche de la commercialisation, un tel projet aurait sans doute été repéré dans le code source d'iOS ou d'iPadOS, et une puce dédiée au sein des derniers iPad ne serait pas non plus passée inaperçue. Il semble également peu probable qu'Apple ait pu lancer une production industrielle sans que rien n'ait filtré à ce moment-là...