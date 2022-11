Apple lance ses offres du Black Friday 2022

Comme d'habitude, Apple ne propose pas de remise immédiate mais plutôt un petit cadeau pour accompagner certains de ses produits. Cette année, il s'agit d'une Apple Gift Card , une carte cadeau universelle qui peut être utilisée à la fois pour l'achat de matériel mais aussi de logiciel (App Store) ou de services (iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books, etc.) des différentes plateformes dématérialisées d'Apple. La valeur de cette carte cadeau peut atteindre 150 € selon le produit concerné.Le montant de la carte cadeau est de 50 € sur l'iPhone SE, l'iPhone 12, l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 13 (l'iPhone 14 est exclu de l'opération), de 25 € sur les AirPods 2 ou 3, de 50 € sur les AirPods Pro et de 75 € sur le casque AirPods Max, de 50 € sur l'Apple Watch SE, de 30 € sur l'iPad 9, de 50 € sur l'iPad mini ou l'iPad Air (l'iPad 10 et l'iPad Pro sont exclus), de 100 € sur le Mac mini et de 150 € sur les MacBook Air, MacBook Pro ou iMac (le Mac Studio est exclu), de 25 € sur l'Apple Pencil 2, le chargeur double MagSafe ou le Smart Keyboard Folio, de 50 € sur le Magic Keyboard, et 25 € sur les écouteurs Beats Flex et de 50 € sur les autres appareils Beats (Studio3, Solo3, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro ou Beats Studio Buds).Comme chaque année, Apple a modifié ses conditions de retours pour les fêtes de fin d'année : en cas de déception pour une raison ou pour une autre, vous avez jusqu'au 8 janvier 2023 inclus pour retourner gratuitement les produits reçus entre le 4 novembre et le 25 décembre 2022.L'offre d'Apple pour ce Black Friday 2022 est comme toujours assez symbolique. Elle garde son intérêt sur certains produits qui ne seraient pas disponibles et/ou en promo chez les revendeurs, notamment certaines configurations de Macs sur mesure, mais plusieurs revendeurs ont dégainé des offres bien plus agressives pour ce Black Friday 2022 : vous pouvez retrouver les meilleures affaires sur notre article récapitulatif