Apple intéressée par le rachat de Manchester United, vraiment ?

Une source du site MacRumors indique que l'information aurait été inventée de toutes pièces par le tabloïd anglais.

Apple pourrait-elle être intéressée par le rachat du club de football anglais Manchester United ? La rumeur provient du Daily Star , un tabloïd britannique dont la fiabilité n'est pas forcément à toute épreuve. Le canard soutient en tout cas que Tim Cook serait personnellement à la manoeuvre, alors que le club le plus capé du Royaume-Uni est officiellement à vendre — il est question d'un budget d'environ 7 milliards de dollars. Un des projets d'Apple serait de créer un nouveau stade visant à devenir une référence mondiale.On sait qu'Apple aime diversifier ses activités ces dernières années, et le sport est bien l'un de ses nouveaux dadas. À partir de 2023 et pour les dix prochaines années, Apple diffusera notamment le soccer américain de la MLS sur Apple TV au niveau mondial. C'est un partenariat à 2,5 milliards de dollars, et Apple serait déjà en train de créer sa propre régie publicitaire pour rentabiliser l'investissement au-delà des abonnements.Il y a sans doute des tas de synergies à trouver — on ne sait pas si Ted Lasso serait intéressé pour le poste d'entraîneur — même si le rachat d'un club de football ne semble pas tomber sous le sens au premier abord. Reste aussi à évaluer les risques, financiers bien sûr mais aussi en terme d'image. En tout cas, c'est une rumeur à prendre avec la maximum de recul tant qu'elle n'est pas confirmée par une source moins tapageuse.