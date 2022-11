iPhone : des émeutes chez le principal sous-traitant d'Apple

WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.



La situation continue d'être extrêmement tendue dans les usines de Foxconn en Chine. Le mois dernier, de nouveaux cas de Covid-19 détectés à Zhengzhou ont conduit à la mise en place par les autorités chinoises de mesures sanitaires très contraignantes pour les salariés. L'usine a en effet continué à fonctionner en circuit fermé, sans cantine. Les ouvriers forcés de prendre des repas dans leurs dortoirs, vivant dans la peur de la contamination, se sont plaints de la qualité de la nourriture et des soins apportés aux malades. Souvent surnommée iPhone City, l'usine de Foxconn à Zhengzhou peut rassembler jusqu'à 350 000 salariés. C'est là où se situe la majorité de la production d'iPhone d'Apple.La semaine dernière, une violente manifestation a éclaté suite à des problèmes de primes impayées, rapporte Bloomberg , et ce n'était pas la première. Depuis le début du mois, des centaines d'ouvriers se seraient tout simplement enfuis. Sur les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses images d'affrontements entre les ouvriers et les forces anti-émeutes forçant les ouvriers confinés à reprendre le travail. Apple et Foxconn ont déclaré travailler à l'amélioration des conditions de travail, de la qualité des repas et au paiement des primes des ouvriers quittant le travail. Un nouveau confinement a depuis été mis en place à Zhengzhou.Toujours selon Bloomberg , les événements de Zhengzhou combinés à une mauvaise estimation des (bonnes) ventes de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max conduiraient à un déficit de production de 6 millions d'exemplaires pour ces deux modèles en 2022. Au début du mois, Apple avait prévenu que les stocks de ces deux modèles ne seraient pas suffisants pour Noël et les délais ont depuis glissé après la date fatidique du 25 décembre.Les émeutes de Zhengzhou surviennent dans un contexte de contestations bien plus larges à l'encontre des mesures anti-Covid gouvernementales chinoises jugées démesurément strictes par une population excédée. Il sera cependant difficile de dissocier les images de policiers frappant des ouvriers retenus dans une usine inhospitalière de celle d'Apple.