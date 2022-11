Apple Watch Ultra : l'app Oceanic+ est disponible

Les utilisateurs peuvent définir le temps passé en surface, la profondeur et le gaz utilisé dans le planificateur de plongée pour qu’Oceanic+ calcule leur temps de plongée sans décompression, une valeur utilisée pour déterminer le temps maximal qu’ils peuvent passer à une profondeur donnée. Le planificateur intègre également les conditions de plongée telles que les marées, la température de l’eau, ainsi que des informations récentes partagées par d’autres utilisateurs, comme la visibilité et le courant.



Après la plongée, les données recueillies lors de celle-ci, comme les coordonnées GPS des points d’entrée et de sortie, s’afficheront automatiquement sur l’écran de l’Apple Watch Ultra, accompagnées d’un résumé du profil de plongée. Le résumé fourni par l’app Oceanic+ de l’iPhone comporte des informations supplémentaires, notamment une carte présentant les points d’entrée et de sortie, ainsi que des graphiques de profondeur, la température, la vitesse de remontée et la limite de plongée sans décompression.



Présentée aux côtés de l'Apple Watch Ultra en septembre, l'application Oceanic+ est désormais disponible, vient d'annoncer Apple dans un communiqué de presse . Réalisée en collaboration avec Huish Outdoors, l'application permet de transformer l'Apple Watch Ultra en ordinateur de plongée pour des profondeurs pouvant aller jusqu'à 40 mètres. L'Apple Watch Ultra affiche déjà la profondeur, la température de l'eau et la durée de plongée, mais l'application Oceanic+ permet d'aller bien plus loin :L'application est disponible sur l'App Store , et nécessite donc une Apple Watch Ultra (sous watchOS 9.1 ou ultérieur) pour fonctionner. L'application est gratuite avec un abonnement de base qui comporteIl y a également un abonnement payant à 12,49 € par mois, ou 97,99 € par an, qui ajoute le suivi de la décompression, de la saturation des tissus, du planificateur de position et une quantité d’entrées illimitées dans le journal.