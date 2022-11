Elon Musk s'attaque à Apple sur Twitter

Dans une série de tweets particulièrement remarquée, Elon Musk s'est attaqué frontalement à Apple hier soir. Le nouveau patron de Twitter a commencé par affirmer qu'Apple avait pratiquement cessé toutes ses campagnes publicitaires sur Twitter, avant de lancer une provocation Elon Musk a également déclaré qu'Apple avait menacé de suspendre l'application Twitter de l'App Store,. Il s'est ensuite plaint de laque s'arroge Apple sur les transactions réalisées sur l'App Store, a retweeté la vidéo parodique de la publicité 1984 qui avait été publiée par Epic Games pour dénoncer le monopole de l'App Store, puis a déclaré que ses actions représentaientDepuis qu'Elon Musk a acquis Twitter, il a exprimé sa volonté de réintégrer de nombreux comptes précédemment bannis, au nom de la liberté d'expression. Il a également pris de nombreuses décisions managériales drastiques voire erratiques, notamment en licenciant plus de la moitié du personnel et en mettant en place une vérification de compte payante qui a suscité beaucoup de confusion. Il règne aujourd'hui une atmosphère de chaos et une inquiétude au sujet de la modération qui a conduit de nombreux publicitaires à se retirer du réseau social.Selon des documents consultés par le Washington Post , Apple aurait été le plus gros annonceur sur Twitter au premier trimestre de cette année, représentant 4% des revenus de l'entreprise avec des dépenses de l'ordre de 48 millions de dollars. La semaine dernière, Phil Schiller, ancien patron de marketing d'Apple toujours responsable de l'App Store, a désactivé son compte Twitter , ce qui représente un important signal. Il y a quelques jours, Elon Musk avait annoncé que si Apple et Google finissaient par bannir Twitter de leurs App Stores respectifs, il finirait par créer son propre smartphone.