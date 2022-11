L'indisponibilité de l'iPhone 14 Pro va coûter cher à Apple

Apple rencontre des problèmes de production avec sa gamme d'iPhone 14 Pro. Alors que les ventes d'iPhone 14 Plus auraient été sur-estimées avec une production rapidement revue à la baisse, la demande des modèles haut de gamme aurait cette année été largement sous-estimée. En octobre, Apple avait indiqué faire tout son possible pour accélérer la cadence de production de ces modèles, mais c'était sans compter sur les mesures de confinement mises en place en Chine dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.Début novembre, Apple a finalement prévenu que tout le monde ne serait pas servi pour Noël , alors que l'Apple Store en ligne affichait un mois d'attente pour presque tous les modèles d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max. Il n'est aujourd'hui plus possible d'obtenir son exemplaire pour les fêtes en passant directement par Apple — c'est encore possible chez les revendeurs , mais cela dépend du modèle choisi.Ces dernières semaines, la situation s'est encore tendue sur les sites de production de Foxconn à Zhengzhou, avec des émeutes parmi les salariés qui dénoncent de mauvais traitements, et des lignes de production tournant en sous-capacité. Il a initialement été estimé par Bloomberg qu'Apple aurait un déficit de production d'environ 6 millions d'exemplaires cette année. Mais selon l'analyste Ming-Chi Kuo, ce serait bien pire : l'usine de Zhengzhou n'aurait tourné qu'à 20% de sa capacité en novembre et la production finale pour le dernier trimestre serait de 15 à 20 millions d'unités inférieure aux attentes.Pour tenter de redresser la situation, Apple aurait confié 10% de la production à Pegatron et Luxshare mais les premières livraisons ne seraient pas attendues avant fin décembre. Et chez Foxconn à Zhengzhou, les chaînes de montage ne remonteraient qu'à 30% ou 40% de leur capacité de production sur le mois de décembre. Il faut ainsi s'attendre à de mauvais chiffres pour les ventes d'iPhone pour le trimestre prochain, d'autant plus que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont les modèles les plus chers de la gamme : Ming-Chi Kuo estime un chiffre d'affaires 20% à 30% inférieur aux attentes du marché pour les ventes d'iPhone, qui représentent généralement peu ou prou la moitié des revenus d'Apple.