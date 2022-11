Clavier papillon : Apple paiera bien 50 millions de dollars aux États-Unis

Après plus d'un an de procédures , le recours collectif opposant des consommateurs américains de sept États (Californie, New York, Floride, Illinois, New Jersey, Washington et Michigan) à Apple à propos du tristement célèbre clavier papillon d'Apple touche à sa fin. En juillet, Apple avait conclu un accord avec les plaignants pour le versement de 50 millions de dollars, mais il manquait l'accord du juge californien pour que l'affaire arrive à son terme.C'est désormais chose faite . Une fois les frais d'avocats et de procédure réglés, il restera jusqu'à 395 dollars pour les utilisateurs ayant dû remplacer le clavier plusieurs fois, 125 dollars pour ceux qui ont dû subir une seule réparation et 50 dollars pour les personnes ayant dû remplacer des touches individuelles.Apple était accusée de connaître les défauts de conception de ce clavier et d'avoir continué à le commercialiser, sans offrir de solution de réparation viable pour les personnes touchées : dans le cadre du programme de remplacement qui est toujours en cours, le clavier est remplacé à l'identique et est donc toujours aussi sensible aux incrustations de poussière entraînant le blocage des touches. Apple a abandonné le clavier papillon en 2020.