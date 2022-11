Puce Apple M2 Max : un benchmark en fuite ?

Pas encore sortie, la future puce M2 Max d'Apple semble être allée faire un petit tour sur Geekbench : un test apparu ce matin indique qu'il s'agit d'un modèle doté de 12 coeurs, soit deux de plus que sur la puce M1 Max. Le modèle testé est accompagné de 96 Go de mémoire vive, là où la puce M1 Max plafonne à 64 Go.Le « Mac14,6 » en question, sans doute un MacBook Pro ou un Mac Studio, obtient un score de 1 853 en monocoeur et de 13 855 en multicoeur. C'est un progrès assez modeste par rapport à la puce M1 Max qui atteint 1 755 en monocoeur et 12 333 en multicoeur : les gains de puissance brute sont respectivement de 5,6% et de 12,3%. Si ce test est bien authentique, il ne faut donc pas s'attendre à des progrès fracassants d'une génération à l'autre pour cette future puce.Reste à connaître la finesse de gravure qui pourrait apporter un autre avantage sur le MacBook Pro : si cette puce M2 Max bénéficie de la gravure d'une finesse de 4 ou 3 nanomètres de TSMC, contre 5 nanomètres pour la puce M1 Max actuelle, les prochains portables haut de gamme d'Apple pourraient gagner en autonomie.La présentation des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces est attendue pour le premier trimestre de 2023 , avec des évolutions qui devraient être très limitées en dehors de l'adoption de puces de nouvelle génération ( et d'une probable hausse des prix ). La possible révision du Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra n'a pas fait l'objet de rumeurs particulières pour le moment, mais on attend des nouvelles du Mac Pro au printemps avec un modèle de puce encore plus musclé.