Apple lance iOS 16.1.2 pour corriger quelques bugs

Apple vient de lancer une petite mise à jour pour les utilisateurs d'iPhone ce soir : il s'agit d'iOS 16.1.2, trois semaines après la sortie d'iOS 16.1.1 . C'est sans surprise une version tout à fait mineure qui n'a pour objectif que de corriger quelques bugs et failles. Apple cite deux améliorations : une meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil, sans plus de précisions, ainsi que des optimisations de la détection des accidents sur les iPhone 14 et 14 Pro.Il y a déjà eu un certain nombre de cas de faux positifs pour la fonctionnalité de détection des accidents sur la gamme d'iPhone 14, notamment sur des manèges au sein de parcs à thème. Apple avait déjà déclaré travailler sur l'amélioration de ce système, et il y a donc de bonnes chances que cette mise à jour réduise les risques d'appels inutiles aux services de secours.Apple indiquant que cette mise à jour contient des corrections de failles, il est vivement conseillé d'installer cette nouvelle version d'iOS même si elle n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Comme d'habitude, vous trouverez iOS 16.1.2 dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.