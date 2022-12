L'Apple Watch Series 2 est bientôt obsolète

L'Apple Watch Series 2 vient d'être ajoutée à la liste des produits anciens d'Apple , aux côtés de l'Apple Watch Series 1 qui y est présente depuis octobre 2021 . Cela signifie qu'à compter d'aujourd'hui, Apple cesse de fournir les pièces nécessaires aux réparations aux Apple Stores et au réseau de réparateurs agréés. Il reste pour l'instant possible d'obtenir une réparation, mais seulement dans la limite des pièces disponibles dans le centre choisi. L'Apple Watch Series 2 n'est plus vendue depuis la sortie de l'Apple Watch Series 3 en 2017, il y a cinq ans. En cas de pépin matériel, il reste tout de même assez déconseillé de trop investir dans un modèle aussi ancien.À noter que les iMac de 2013 et 2014 sont également devenus obsolètes aujourd'hui, comme annoncé en début de mois. Pour ces derniers, c'est la fin : plus aucune réparation ne sera réalisée dans les Apple Stores et le réseau de réparateurs agréés. Pour des pannes génériques, comme un remplacement de disque dur par exemple, il reste tout à fait possible de faire appel aux services d'un réparateur non agréé.