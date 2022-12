Elon Musk reçu à Apple Park, la hache de guerre déjà enterrée

En début de semaine, Elon Musk s'est hargneusement attaqué à Apple sur Twitter, le nouveau patron du réseau social accusant Apple d'être contre la liberté d'expression après le retrait du constructeur de la plupart de ses campagnes publicitaires sur Twitter. Apple aurait également menacé Twitter de retirer son application de l'App Store, sans en donner la raison.À la surprise générale, Tim Cook a hier reçu Elon Musk à Apple Park. Les deux CEO se sont baladés dans les jardins du campus d'Apple et ont pu discuter de leurs différends. La hache de guerre a visiblement été très vite enterrée. Dans un tweet , Elon Musk a en effet déclaré queTim Cook et Elon Musk ont sans doute abordé le sujet de la fameuse commission de 30% qu'Apple s'arroge sur les transactions réalisées sur l'App Store, à laquelle Twitter ne compte pas se soumettre pour son abonnement Twitter Blue qui est actuellement suspendu. On n'en saura cependant pas plus à ce sujet pour l'instant. La suite au prochain épisode.